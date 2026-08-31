Nissan ve Honda\'dan Elektronik Ortaklık

Nissan ve Honda, yeni nesil araç teknolojileri geliştirmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu. Şirketler, yazılım tabanlı araçlarda kullanılacak elektronik kontrol üniteleri, araç içi işletim sistemleri ve ara yazılım bileşenlerini ortaklaştırmayı planlıyor.

Geliştirilecek ortak elektronik mimarinin 2029 mali yılından itibaren araçlarda kullanılması hedefleniyor. Bu sayede Ar-Ge süreçlerinin hızlanması ve teknoloji yatırımlarının verimliliğinin artması bekleniyor.

Otomotiv sektörü, mekanik yapılardan yazılımın merkezi olduğu mimarilere doğru dönüşürken, Nissan-Honda iş birliği ortak bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, yeni teknolojilerin daha verimli geliştirilmesine ve Ar-Ge maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.