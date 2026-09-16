Honda CEO'su Fujimura, kalite onayı olmadan hızlı üretime geçmiyor
American Honda CEO'su Eiji Fujimura, Çinli ve Hintli rakiplerin hızlı model lansmanlarına karşı Honda'nın kalite onayı olmadan üretim aşamasına geçmeyeceğini söyledi. Fujimura, bu tutumun Honda'nın öz kimliğini korumak adına hiçbir bileşen veya modelde taviz verilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.
Honda, otomotiv sektöründe yazılım ve otonom sürüş sistemlerine bağımlılık artarken, Çinli üreticilerin agresif model lansman hızına karşı kalite politikasını koruyor.
American Honda Motor Co. Başkanı ve CEO'su Eiji Fujimura, Çin ve Hindistan merkezli rakiplerle yarışmaları gerektiğini kabul etti. Ancak 'Honda'nın öz kimliğini korumak' adına hiçbir bileşen veya modelin kalite onayını tam almadan bir sonraki üretim aşamasına geçmeyeceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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