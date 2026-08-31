Honda ve Nissan'dan Stratejik Anlaşma
Honda ve Nissan, 2029'dan itibaren otomobillerin teknolojisini birleştirecek bir anlaşma yaptı.
Çinli rakiplerine kıyasla satışlarında ciddi düşüş yaşayan Honda ve Nissan, gelecekte yeniden yükselişe geçmelerini sağlayabilecek önemli bir anlaşmaya vardı.
2029'dan itibaren yeni bir dönem başlayacak ve otomobillerin beyni aynı çatı altında toplanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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