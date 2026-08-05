Honda'nın Karı İki Kat Arttı - Son Dakika
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Honda'nın Karı İki Kat Arttı

Honda\'nın Karı İki Kat Arttı
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Honda, mali ilk çeyrek karını 456,9 milyar yen ile iki kat artırdı, elektrikli araç planları etkili oldu.

Honda'nın mali ilk çeyrek karı, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak 456,9 milyar yen (2,9 milyar dolar) oldu. Şirket, tarihindeki ilk tam yıl zararının ardından toparlanma çabalarını sürdürüyor.

Tokyo merkezli Honda Motor Co., Nisan-Haziran dönemi karının 456,9 milyar yen olduğunu, geçen yıl aynı dönemde 196,6 milyar yen olduğunu açıkladı. Üç aylık satışlar, ABD ve Hindistan'da araçların iyi satmasıyla %13,5 artışla 6,06 trilyon yene (38 milyar dolar) ulaştı. Accord sedan, Fit mini ve Super Cub motosikletin üreticisi olan şirketin satışları bu pazarlarda güçlüydü.

Honda daha önce Mart'ta sona eren mali yılda 423,9 milyar yen (2,7 milyar dolar) zarar açıklamıştı. Bu zararda, elektrikli araç planlarının orijinal hedeflerin gerisinde kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkisi olduğu belirtildi. Analistler, birçok tüketicinin elektrikli araçlara geçmeye hazır olmadığını söylüyor. Honda, birçok EV modeli planını rafa kaldırdı. Trump yönetimi, EV teşvik programlarını geri çekti ve eyaletlere şarj istasyonu eklemek için fon sağlamayı durdurdu. Ayrıca ABD'nin otomobil ve parça ithalatına uyguladığı tarifeler, başlangıçtaki %25'ten %15'e indirilmesine rağmen Honda'nın karlılığını olumsuz etkiledi.

Son çeyrekte Honda'nın motosiklet operasyonları oldukça karlıydı ve Brezilya ile Hindistan'da satışlar güçlüydü. Otomobil satışları Japonya ve ABD'de artarken Çin'de zayıf kaldı. CFO Masao Kawaguchi, Çinli alıcılara hitap eden modeller üzerinde çalıştıklarını, bu modellerin diğer pazarlardakilerden farklı olduğunu söyledi. "Bunun için o pazardaki kaynaklarımızı tam olarak kullanmalıyız" dedi. Bu sürecin bir ya da iki yıl daha sürebileceğini ekledi.

Kawaguchi, Honda'nın ilk çeyrek sonuçlarının genel olarak çok sağlıklı olduğunu ve bunun kısmen olumlu döviz kurundan kaynaklandığını belirtti. Son ABD-Japonya ortak müdahalesi yenin değerini bir miktar artırmış olsa da, ABD doları geçen yıla göre mali ilk çeyrekte daha yüksek işlem gördü. Zayıf yen, Honda gibi ihracatçılar için avantaj sağlıyor çünkü yurtdışı kazançlarının yen cinsinden değerini artırıyor.

Honda bu mali yıl için kara dönmeyi bekliyor ve kar tahminini daha önceki 260 milyar yenden 400 milyar yene yükseltti. Tüm Japon otomobil üreticileri, geçen hafta Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremden etkilendi. Bazı üretim hatları geçici olarak durduruldu ve tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Honda, bu ay içinde yaz tatiline girecek. Yetkililer, işe döndüklerinde her şeyin normale dönmüş olacağını umduklarını ve depremin araç üretimine tam etkisinin henüz net olmadığını söyledi.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Honda'nın hisseleri Tokyo borsasında %3,9 yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Honda'nın Karı İki Kat Arttı - Son Dakika

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