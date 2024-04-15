Citroen Basalt Vision: Yeni nesil SUV aracı piyasaya sürülüyor

Teknoloji

Citroen, Basalt Vision adını verdiği yeni nesil SUV aracını resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. C3 serisine oldukça benzediği belirtilen modelin, şimdiden segmentinde iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Araç dinamik dizaynına rağmen son derece konforlu bir sürüş deneyimi de vadediyor.

Modele ilk baktığımızda Citroen'in karakteristik far tasarımını ve 2 parçaya ayrılmış yenilikçi ızgaralar bizi karşılıyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Citroen Basalt Vision resmen geliyor

Yan tarafta özenle tasarlanmış metal detaylar ilgi çekerken, tavan tasarımı ise nispeten eğimli görünüyor. Basalt Vision'ın iç tasarımı hakkında fazla bilgi sahibi olmasak da, bu anlamda C3 modellerini son derece andıracağını tahmin ediyoruz.

Bu sınıf araçlarda artık standart hale gelen kablosuz şarj, otomatik hız sabitleme, anahtarsız giriş ve otomatik klima kontrolü özelliklerinin de model mevcut olacağı öngörülüyor. Motor tarafında ise 1.2'lik turbo benzinli tercihi sunulacak.

Fakat Citroen Basalt Vision'ın sadece Güney Amerika ve Hindistan pazarlarında satışa sunulacağı açıklandı. Aracın diğer ülkelerde ise farkla isimlerle ya da küçük değişiklerle kullanıcılar buluşacağı iddia ediliyor. Otomobilin resmi satış tarihi ise 21 Ağustos 2024 olarak öne çıkmakta. Ancak bu tarihte de küçük bir sapma yaşanabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Citroen yeni nesil SUV aracı ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Citroen marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.