ÖTV Düzenlemesi ile Otomobil Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV Düzenlemesi ile Otomobil Fiyatları Düşüyor

29.07.2025 11:15
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Yerli otomobillerde ÖTV oranları düşürüldü, bazı modellerde fiyatlar yüzde 10,7'ye kadar düştü.

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde fiyat düşüşleri yaşandı.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girmişti.

Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi. Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi ve buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı.

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e: HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2,8 ve Fiat'ın Egea sedan modelinde yüzde 5,5'lik düşüş gözlemlendi.

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi.

Toyota'nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7,4 fiyat düşüşü yaşanırken; Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde yüzde 5,5'e varan indirimler oldu

Öte yandan, ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.

Kaynak: AA

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