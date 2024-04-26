Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da Citroen bayisinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da Citroen bayisinin açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray\'da Citroen bayisinin açılışına katıldı

Cemil Çiçek, Aksaray-Ankara kara yolunda hizmete giren Citroen bayisinin açılışında konuşma yaptı. Çiçek, işletmeyi açan aileyi tebrik ederek, yeni ekmek kapısı açmanın ülkemize yapılabilecek en hayırlı hizmet olduğunu belirtti. Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı ile birlikte bayinin açılışını gerçekleştirdi.

26.04.2024 16:41
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Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da Citroen bayisinin açılış programına katıldı.

Çiçek, Aksaray- Ankara kara yolunda hizmete giren bayinin açılışında, Aksaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İşletmeyi açan aileyi tebrik eden Çiçek, "İnsanların hayırlısı, insanlara hayrı olandır. Bugün ülkemize yapılabilecek en hayırlı hizmet, insanlara yeni ekmek kapısı açmaktır. Bu tesiste en az 80 kişi çalışacak. 80 ailenin buradan rızıklanacağı anlamına geliyor. Bundan daha güzel bir iş olabilir mi? Allah tüm iş insanlarından razı olsun. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çiçek, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindekiler kurdele keserek bayinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Aksaray'da Citroen bayisinin açılışına katıldı - Son Dakika

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