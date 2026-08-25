Yeni Audi A3: Fiziksel Kontrollerle Kullanıcı Dostu Tasarım

Otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden Audi, en sevilen modellerinden biri olan A3 için yeni nesil hazırlıklarını sürdürüyor. Son yıllarda tüm sektörü etkisi altına alan "her yere devasa ekran yerleştirme" anlayışı, kullanıcılar tarafından ciddi şekilde eleştirilmişti. Audi, bu şikayetleri dikkate alarak yeni A3'te farklı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Şirketin yöneticilerinden Rouven Mohr, yeni A3'ün iç mekanında ekran alanlarının azaltılacağını, fiziksel kumanda ve tuş takımlarının geri getirileceğini açıkladı. Böylece sürücüler, gözlerini yoldan ayırmadan iklimlendirme ve ses sistemi gibi ayarları geleneksel tuşlarla yapabilecek.

Bu hamle, Audi'nin kullanıcı dostu tasarıma dönüşünün bir göstergesi. A1 ve Q2 modellerinin üretimden kaldırılmasıyla A3, içten yanmalı motorlu Audi dünyasında giriş seviyesi model olarak konumlandı. Marka, en uygun fiyatlı aracında bile üst segment hissi yaşatmayı hedefliyor. Rouven Mohr'un verdiği bilgilere göre, daha önce Concept C ve sınırlı sayıda üretilen Nuvolari gibi konsept/özel modellerde sergilenen yeni tasarım dili ve yüksek malzeme standartları, seri üretim A3'e doğrudan yansıtılacak. Sürücüleri yuvarlak direksiyon simidi, sadeleştirilmiş ama şık bir kabin ve premium malzeme dokusu karşılayacak.

Yeni nesil A3, mevcut modellerde olduğu gibi Volkswagen Golf ve Skoda Octavia ile aynı teknik altyapıyı paylaşmaya devam edecek. MQB platformu sayesinde araç, içten yanmalı motor seçeneklerini koruyacak. Audi'nin 2032 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma hedefinde esneklik payı bırakması, yeni A3'te benzinli ve hibrit motorların yer alacağını gösteriyor. Bu strateji, Audi'nin mevcut müşteri kitlesini elektrikli dönüşüme hazırlarken, geleneksel sürüş keyfini de sürdürmek istediğini ortaya koyuyor.