Kelkit Belediye Başkanının ifadeleri tepki çekti: "Üç kuruşluk arabayı belediyeye çok gördüler" - Son Dakika
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Kelkit Belediye Başkanının ifadeleri tepki çekti: "Üç kuruşluk arabayı belediyeye çok gördüler"

Kelkit Belediye Başkanının ifadeleri tepki çekti: "Üç kuruşluk arabayı belediyeye çok gördüler"
20.06.2026 17:38  Güncelleme: 17:45
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, belediyeye alınan 7 milyon TL değerindeki 2025 model Audi A6 makam aracını 'üç kuruşluk araba' olarak nitelendirdi ve halkın daha iyisini almasını beklediğini söyledi. Sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Gümüşhane'nin Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın lüks makam aracıyla ilgili açıklamaları tepkiye neden oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın belediyeye alınan lüks makam aracıyla ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepki çekti.

Geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Yılmaz, belediyeye alınan 2025 model Audi A6 marka makam aracıyla ilgili eleştirilere dikkat çeken ifadeler kullandı.

Makam aracını "üç kuruşluk araba" olarak nitelendiren Yılmaz, aracın yaklaşık 7 milyon TL bedelle alındığını açıklayarak, vatandaşların "Benim başkanım daha iyisini alsın" demesini beklediğini söyledi.

Başkan Yılmaz'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, makam aracına ilişkin açıklamalar tepki çekti.

"Kelkit halkının 'benim başkanım daha iyisini alsın' demesini beklerdim"

Belediyeye alınan lüks makam aracı ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, "Bakın, dışarıda Allah şuradan kaldırmasın ki bu ilçenin itibarı çok yüksek. Herkes konuşuyor. Sadece bizim içimizde sıkıntı var. Az önce belediyeye alınan araçla ilgili bir şey söylediniz, üç kuruşluk bir araba. Benim ailemi tanıyorsunuz değil mi, ben arabaya binmeyen bir adam mıyım? 2025 model bir arabayı Kelkit Belediyesi'ne çok gördüler değil mi? Bu haberler ulusal basında yazıldı. Şunu diyebilirdi Kelkit halkı, 'benim belediye başkanım daha iyisini alsın.' Gider onu satar daha iyisini alırım. Ben sırtıma mı alıp götüreceğim bunu. Benden sonra kim gelirse o binecek. Araba nedir ki arabayı konuşalım. Yolda iki tane arabamız var, birisi arazöz sulama aracı, bir de et entegre tesisimiz için modern bir et taşıma aracı. Bunları düşünen adam bir arabanın hesabını mı yapar? Bu iş araba işi değil, bu Kelkit'te birlik yaşanamasın diye, Kelkit güçsüzleşsin diye çıkarılmış bir oyun, bir komplo" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kelkit Belediye Başkanının ifadeleri tepki çekti: 'Üç kuruşluk arabayı belediyeye çok gördüler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kelkit Belediye Başkanının ifadeleri tepki çekti: "Üç kuruşluk arabayı belediyeye çok gördüler" - Son Dakika
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