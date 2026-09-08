Audi, A2 E-Tron ile Tamamen Elektrikli Olarak Geri Döndü - Son Dakika
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Audi, A2 E-Tron ile Tamamen Elektrikli Olarak Geri Döndü

Audi, A2 E-Tron ile Tamamen Elektrikli Olarak Geri Döndü
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Audi, 2005'te üretimden kalkan A2 modelini tamamen elektrikli versiyonuyla yeniden piyasaya sürdü. Yeni model, kompakt boyutlarına rağmen geniş iç mekan sunarken, 168 hp ile 322 hp arasında değişen motor seçenekleri ve 0.24 hava sürtünme katsayısı ile dikkat çekiyor.

Audi, 2000'li yılların başında üretilen ve 2005'te sonlandırılan A2 modelini resmen geri döndürdü. Tamamen elektrikli yeni nesil versiyon, A2 E-Tron adıyla tanıtıldı; kompakt boyutlarına rağmen geniş iç mekan sunması ve aerodinamik odaklı tasarımı dikkat çekiyor.

4.320 mm uzunluk, 1.790 mm genişlik ve 1.549 mm yükseklik değerlerine sahip olan aracın aks mesafesi 2.771 mm. Yatay LED stop lambaları, gövdeye entegre kapı kolları ve 0.24 hava sürtünme katsayısı gibi detaylar yer alıyor. Gücünü arka tekerleklere aktaran sürekli mıknatıslı senkron motor seçenekleri 168 hp ile 322 hp arasında değişiyor. En güçlü versiyon 5,7 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken maksimum hızı 200 km/s olarak açıklanmış.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Audi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Audi, A2 E-Tron ile Tamamen Elektrikli Olarak Geri Döndü - Son Dakika

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