Volkswagen, Audi'nin motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Volkswagen, Audi'nin motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı değerlendiriyor

Volkswagen, Audi\'nin motosiklet üreticisi Ducati\'yi satmayı değerlendiriyor
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Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki Ducati'yi satmayı değerlendiriyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, kesin karar alınmadığını belirtirken, Ducati'nin değerinin 1,25 milyar euro olabileceği tahmin ediliyor.

Volkswagen Grubu, Audi bünyesindeki İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı değerlendiriyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, Ducati'nin gözden geçirilen 2 bin işletmeden 600'ü arasında olduğunu söyledi. Döllner, disiplinli portföy yönetimi kapsamında görüşmelerin devam ettiğini ancak kesin karar alınmadığını belirtti.

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean, Bologna merkezli Ducati'nin değerinin 1,25 milyar euro olabileceğini tahmin ediyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha rekabetçi olmak için küçülüyor. Denetim kurulu, geçen hafta işletme portföyünü üçte bir azaltan yeniden yapılandırmayı onayladı. Haziranda ise 7,4 milyar euro değerindeki gemi motoru biriminin yüzde 51'ini satmayı kabul etti.

Audi, Ducati'yi 2012'de satın almıştı. 2017'de satışı değerlendirilmiş ancak işçi temsilcilerinin muhalefetiyle süreç durdurulmuştu. Ducati, MotoGP'de 2020'den beri altı kez takımlar şampiyonu oldu. Yılda yaklaşık 50 bin motosiklet satan şirket, geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro işletme karı elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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