Audi yeni A2 e-tron'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya'da satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Audi yeni A2 e-tron'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya'da satışta

Audi yeni A2 e-tron\'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya\'da satışta
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Audi, Paris'te düzenlenen etkinlikte kompakt elektrikli otomobil A2 e-tron'u tanıttı. Model, 646 km menzil ve düşük tüketimiyle dikkat çekerken, teslimatlar Aralık'ta başlayacak ve Almanya'da 38.200 eurodan satışa sunulacak.

Audi, Avrupa'daki elektrikli otomobil rekabetinde yeni modeli A2 e-tron ile iddialı. Paris'te tanıtılan kompakt otomobil, Çinli markaların uygun fiyatlı modellerine karşı küçük otomobil segmentinde markanın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

CEO Gernot Döllner, Avrupa'nın kompakt ve verimli otomobillere ihtiyaç duyacağını belirtirken, premium anlayışın sadece güç ve kaynak kullanımı olmadığını ifade etti. Eski A2 ismini canlandıran model, 100 kilometrede 12,8 kWh tüketiyor ve tek şarjla 646 km menzil sağlıyor.

A2 e-tron, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki fabrikada üretilecek ve teslimatlar Aralık'ta başlayacak. Almanya'da başlangıç fiyatı 38.200 euro olan model, Audi'nin Avrupa'da ulaşılabilir elektrikli otomobil stratejisinin parçası. Audi satışları son iki yıldır düşüyor; 2026 ilk yarısında yüzde 7 geriledi. Çin rekabeti ve ABD tarifeleri düşüşün nedenleri arasında.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Almanya, Aralık, Enerji, Paris, Audi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Audi yeni A2 e-tron'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya'da satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: Audi yeni A2 e-tron'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya'da satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement