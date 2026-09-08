Audi yeni A2 e-tron\'u tanıttı, 646 km menzil, Almanya\'da satışta

Audi, Avrupa'daki elektrikli otomobil rekabetinde yeni modeli A2 e-tron ile iddialı. Paris'te tanıtılan kompakt otomobil, Çinli markaların uygun fiyatlı modellerine karşı küçük otomobil segmentinde markanın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

CEO Gernot Döllner, Avrupa'nın kompakt ve verimli otomobillere ihtiyaç duyacağını belirtirken, premium anlayışın sadece güç ve kaynak kullanımı olmadığını ifade etti. Eski A2 ismini canlandıran model, 100 kilometrede 12,8 kWh tüketiyor ve tek şarjla 646 km menzil sağlıyor.

A2 e-tron, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki fabrikada üretilecek ve teslimatlar Aralık'ta başlayacak. Almanya'da başlangıç fiyatı 38.200 euro olan model, Audi'nin Avrupa'da ulaşılabilir elektrikli otomobil stratejisinin parçası. Audi satışları son iki yıldır düşüyor; 2026 ilk yarısında yüzde 7 geriledi. Çin rekabeti ve ABD tarifeleri düşüşün nedenleri arasında.