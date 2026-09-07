Audi, efsane modeli A2'yi elektrikli olarak geri döndürüyor, tasarım görselleri sızdırıldı - Son Dakika
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Audi, efsane modeli A2'yi elektrikli olarak geri döndürüyor, tasarım görselleri sızdırıldı

Audi, efsane modeli A2\'yi elektrikli olarak geri döndürüyor, tasarım görselleri sızdırıldı
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Audi, 1999'da tanıtılan ve 2000-2005 arasında üretilen A2 modelini elektrikli bir otomobil olarak yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Audi A2 e-tron'un ön tasarımı, LED farları ve çift parçalı cam yapısıyla dikkat çeken görselleri sızdırıldı; araçta geri dönüştürülmüş malzemeler ve 5 kişilik oturma düzeni bulunuyor.

Audi, 1999'da tanıttığı ve 2000-2005 yılları arasında ürettiği A2 modelini elektrikli bir otomobil olarak geri döndürmeye hazırlanıyor. Audi A2 e-tron adını alacak yeni model için bugün önemli bir gelişme yaşandı ve otomobilin tasarımını gözler önüne seren görseller sızdırıldı.

Orijinal A2 modeli, hafif alüminyum gövdesi ve eğimli tavan tasarımıyla öne çıkmıştı. Yeni elektrikli versiyon da kendini belli eden bir tasarımla gelecek. Sızdırılan görsellere göre aracın ön kısmında, sahte radyatör ızgarasının yanlarına yerleştirilmiş ayrık LED farlar ve farklı aydınlatma modlarına sahip gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Ön tamponda ise L şeklinde hava girişleri bulunuyor.

Yan profilde, orijinal A2'deki dik tavan açısı ve küçük cam yapısı korunmuş. Arka bölümde modelin imzası sayılan çift parçalı cam yapısı devam ediyor. Gövde rengi spoylerin üzerinde geniş bir cam alan ve altında küçük bir arka cam paneli yer alıyor. Orijinal modeldeki dikey stop lambalarının yerine, yeni A2 e-tron'da ince yatay LED stop grubu kullanılmış.

Aracın kabininde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş konsol ve kapı panelleri yer alacak. Havalandırma menfezlerinin altında kablosuz şarj pedleri ve çeşitli kontrol tuşları bulunacak. Görsellerde, aracın gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranının bir arada sunulduğu ve 5 kişilik oturma düzenine sahip olduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Audi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Audi, efsane modeli A2'yi elektrikli olarak geri döndürüyor, tasarım görselleri sızdırıldı - Son Dakika

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