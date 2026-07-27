Audi'nin 2026 İhtimalleri Düşürüldü - Son Dakika
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Audi'nin 2026 İhtimalleri Düşürüldü

Audi\'nin 2026 İhtimalleri Düşürüldü
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Audi, gelir ve faaliyet marjı tahminlerini düşürürken, teslimatlardaki düşüş dikkat çekti.

Audi Grubu, 2026 yılı gelir ve faaliyet marjı tahminlerini düşürdü. İlk yarı geliri 29,18 milyar euroya gerilerken, faaliyet karı 1,12 milyar euroya yükseldi. Audi markasının teslimatları %7 azaldı. Çin ve Kuzey Amerika'da düşüş yaşanırken, Almanya'da artış görüldü. 2026 gelir beklentisi 58-63 milyar euroya, faaliyet kar marjı beklentisi %5-7'ye çekildi. Bentley ve Ducati teslimatları düştü, Lamborghini ise güçlü performans sergiledi. Audi yeni Q9 ve tam elektrikli A2 e-tron modellerini tanıtmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Audi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Audi'nin 2026 İhtimalleri Düşürüldü - Son Dakika

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