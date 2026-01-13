Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi - Son Dakika
Ekonomi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

13.01.2026 10:44
Avrupa Komisyonu, Belçika'da kapanan Audi fabrikası nedeniyle işsiz kalan 3 bini aşkın çalışanın yeniden istihdama kazandırılması için 7,5 milyon euro (Yaklaşık 380 milyon TL) destek ayırdı. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi.

Audi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Vorst bölgesinde bulunan üretim tesisi, Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesinin ardından geçen yıl şubat ayında faaliyetlerine son verdi. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanlar ile tedarikçi firmalarda görev yapan yüzlerce kişi işsiz kaldı.

Avrupa Komisyonu, kapanmadan etkilenen çalışanların yeniden iş gücüne kazandırılması amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi firma çalışanını kapsayan toplam 3 binden fazla kişi için 7,5 milyon euroluk (Yaklaşık 380 milyon TL) bir destek paketinin ayrılması planlanıyor. Söz konusu kaynağın kariyer danışmanlığı hizmetleri, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik teşviklerde kullanılması öngörülüyor.

Fabrikanın kapanmasının ardından bölgede kurulan istihdam birimi aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi. Avrupa Birliği desteğinin, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onay sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi ve daha önce yapılan bazı harcamaları da geriye dönük olarak kapsaması bekleniyor.

Avrupa Günü, İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Belçika, Finans, Dünya, Audi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null Ankara null:
    hepsi batacak. son 5 yillari 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:49
11:41
11:32
11:16
11:06
11:00
