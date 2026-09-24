Zelenskiy: Türkiye\'de zirve yapmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Türkevi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.

"TÜRKİYE'DE YAPILMASI FİKRİNİ DESTEKLERİZ"

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Erdoğan'ın kendisine liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, Erdoğan'ın üçlü görüşmeyi organize etmesi halinde zirvenin Türkiye'de düzenlenmesini destekleyeceklerini ve böyle bir toplantıya katılmaya hazır olduklarını belirtti.

ERDOĞAN'DAN KALICI BARIŞ VURGUSU

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve doğrudan müzakerelerin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.