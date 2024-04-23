Bodrum\'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor

Emlak

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin gözde noktalarından biri olan Bodrum'da dolup taşmaya devam ediyor. Ancak kiralık yazlık ve villalara istenen aylık kira ücretleri çığırdan çıkmış durumda. 4 kişilik 2+1 yazlık için hesaplanan ortalama haftalık kira bedeli 30 bin liraya çıkarken, villalarda ise fiyatlar 25 milyon TL'yi buluyor. Tatilciler ise bu durum karşısında soluğu Yunan adalarında alıyor.

Havaların ısınmasıyla yaz sezonu açıldı ancak gayrimenkul piyasasındaki fahiş artış cep yakıyor. Öyle ki,Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 200 bin liraya, haftalık 2+1 kirası ise 60 bin liraya kadar çıktı. Geçen sezon donanımına göre aylık 200 bin TL'ye kiralanan villalar için bu sezon milyonlarca lira isteniyor. Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Ortakent mahallelerinde yer alan ultra lüks, deniz manzaralı villalarda, kiralar 90 bin TL'den başlarken, 25 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

ORTALAMA KİRA 9 MİLYON LİRA

Özellikle gözde yerlerden olan Gölköy Mahallesinde villaların ortalama kirası 9 milyon TL. Cennet Koyu'nda ise deniz manzaralı 350 metrekarelik 5 artı 1 dubleks villanın kirası 25 milyon TL oldu.

EV FİYATINA AYLIK KİRA

Türkbükün'de helikopter pisti bulunan ultra lüks malikanenin kira bedeli ise 6 milyon TL. Bodrum Yalıkavak'ta kiralık deniz manzaralı 3+1 tek katlı villaya ise 1 milyon 150 bin TL istendi.

EMLAKÇILARDAN KİRA FİYATLARINA TEPKİ

Fiyatların fahiş olduğunu dile getiren Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, "Dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Burada art niyetli olanlar ve ticareti ahlaksızlaştıranlar var. Bu rakamlar aşırı yüksek. Bu rakamlara Yalıkavak'ta, Göltürkbükü'nde ve Gündoğan'da villa satın alınabilir. Yurt dışından gelenler 2, 3 milyon TL'ye kiralayabiliyor ve bu gelen üç beş zengin yüzünden Bodrum'um gayrimenkul ve geleceği ile oynanıyor. Piyasa bu fahiş rakamlar yüzünden kilitlendi, daireler satılamıyor. Bodrum'daki gayrimenkul piyasasına kesin ve katiyen denetim şart. Bodrum'daki emlak piyasasına müdahale edilmesi gerekli. Bu rakamlar Bodrum'a gelenleri korkutuyor. Hemen komşu ülke Yunanistan var, yatırımcı oralara kaçıyor" ifadelerini kullandı.