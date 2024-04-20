Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor.
20 Nisan Cuma günü (bugün) gece yarısından itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde yer yer kuvveti hissedilen sağanak yağışta ekipler, hazır bulundu. Gece boyunca devam eden yağışlarda belediye ekipleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin koordinasyonunda olumsuzluk yaşanabilecek yerlerde çalışmalarını sürdürdü.
Mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, su akışını da sağlayarak taşmalara engel oluyor. Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri ise risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlarla koordineli şekilde yönlendirmeler gerçekleştiren Bodrum Belediyesi ekipleri, kanal açma araçları ve kepçelerle de gerekli görülen yerlere müdahale ediyor.
Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Gece yarısından itibaren etkisini gösteren sağanak yağışlarda belediye ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürdük. Belediye birim amirleri ve diğer kurumlarla iletişim halinde kalarak olumsuzluk yaşanan bölgelere ivedi olarak müdahale ettik. Kent sakinlerinin güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.
Vatandaşlar, ihtiyaç olunması durumunda 444 00 48 numaralı telefondan belediyenin ilgili birimlerine ulaşarak bilgi ve yardım alabilir. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum Belediyesi Sağanak Yağışlara Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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