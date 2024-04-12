Muğla\'da Ramazan Bayramı tatilinde sahil kesimlerinde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.
Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu.
Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için Jandarma trafik timleri görev yaptı. Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla görüntülendi.
Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Torba ve Yalıçiftlik sahillerinde kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı değerlendirerek denize girip güneşlendi.
Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Mahalledeki Belcekız Plajı'nda tatilciler denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.
Çok sayıda tatilci, Dalyan Kanalı'nda düzenlenen turlara katılarak eğlenceli zaman geçirdi.
Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.
Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere, yerli turistlerin daha çok bölgelerindeki butik otelleri tercih ettiğini söyledi.
Dalyan'ın tarihi ve kültürel dokusuna dikkati çeken Yağmur, "Ziyaretçiler Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezerek gönüllerince tatilini geçiriyor. Bayramdan sonra da yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam edecek." dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü oldukları tespit edilen ve çevreyi rahatsız eden 2 şüpheliye kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında M.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sarhoşluk kabahati işledikleri belirlendi ve cezai işlem uygulandı.
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