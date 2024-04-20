Bodrum'da meydana gelen heyelanda 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da meydana gelen heyelanda 2 işçi kurtarıldı

Bodrum\'da meydana gelen heyelanda 2 işçi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 işçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçiler, sedyeyle güvenli alana taşındıktan sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

20.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Türkiye genelinden çok sayıda AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden gönüllüler, Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim aldıkları sırada, yakınlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini öğrendi.

Ekipler bunun üzerine toprak altında kalan 2 işçi için operasyona çıktı.

Yapılan çalışma sonucu Feyyaz Ş. ve Ferhat G. isimli işçilere ulaşan ekipler, yaralıları sedyeyle güvenli alana tahliye etti.

Kurtarılan işçiler daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon anı ise AKUT ekiplerince görüntülendi.

Kaynak: AA

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