Bodrum\'a Star Legend isimli kruvaziyer gemisi 180 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli kruvaziyer, 180 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 180 yolcu, 199 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezini gezdi, işletmelerden alış veriş yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı. Başkan Köksal, fuarın şehir ekonomisine can suyu olmasını temenni etti.
Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu yıl "Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri" ve "Bilim ve Teknoloji Ödülleri"ni tek çatı altında birleştirerek "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" adıyla 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verecek.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Denetimler sonucunda birçok işletmeye idari para cezası uygulandı.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı. İlçede rekor sayıda fide dağıtımı gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, dağıtım programında yaptığı konuşmada, geçen seneye göre 2,5 kat daha fazla fide dağıtıldığını belirtti. İnebolu'nun en fazla seraya sahip ilçe olduğunu vurgulayan Baycar, seracılığın yoğun olduğu köylerde göç olmadığını ve bu sayede köy nüfuslarının azalmadığını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ise TAKE Projesi kapsamında üçüncü kez fide dağıtımı yapıldığını ve 100 bin fidyenin yetersiz olduğunu söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması kararının ardından mekanik sayaca geçmek isteyen Manisalıların uygulaması gereken adımları açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
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