Bodrum\'da 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediye A.Ş. tarafından yaşama geçirilen "Bifest-Bodrum İçin Festival" etkinlikleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum Anadolu Lisesi'nde Çocuk Şenliği düzenlendi.

Bodrum Belediye A.Ş. tarafından geçen yıl ilki düzenlenen "Bifest Bodrum", bu yıl da geniş bir etkinlik takvimi ile sürüyor. Bodrum Sportif Akademi Spor Kulübü'nün katkılarıyla 23 Nisan'a özel gerçekleştirilen BiFest Çocuk Şenliği'nde yarışmalar, mini oyun parkı, stantlar, yüz boyama, ebru sanatı gibi çeşitli etkinlikler ve sportif karşılaşmalar yapıldı.

BiFest Bodrum etkinliklerinin 7'ncisi, 18-19 Mayıs'ta "Bifest Riders" temasıyla Yahşi Kafe otopark ve iskele alanında yapılacak.