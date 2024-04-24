Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Bodrum'daki okullarda gerçekleşen etkinlikler ile birlikte Belediye Meydanı, Umurça Parkı, Herodot Kültür Merkezi ile Nurol Kültür Merkezi etkinliklerin merkezi oldu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan kutlama programı, Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci , ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, meclis üyeleri, belediye birim amirleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Okul Müdürü Arzu Gül tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erdi.

Kutlamalar kortej yürüyüşü ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği konser alanında organize edilen program ile devam etti.

BAŞKAN TAMER MANDALİNCİ, ÇOCUKLARLA HARMANDALI OYNADI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterisine katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çocuklarla harmandalı oynadı.

Program, ilçe protokolünün sahnede çocuklarla 100. yıl marşını söylemesiyle son buldu.

UMURCA PARKI'NDA COŞKULU 23 NİSAN KUTLAMASI

Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde Umurça Parkında 26. Bodrum Çocuk Şenliği düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte çeşitli atölye ve etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi:

"Tam 104 yıldır, 23 Nisan'ı çocuklarımızın doyasıya kutladığı, Ata'sını, Cumhuriyeti andığı ve onun izinde ilerlemeye söz verdiği bir bayram olarak hep birlikte doyasıya kutluyoruz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyetimizin, yarınlarımızın teminatı canım kardeşlerime, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız her şey çocuklarımızın yolunu açmak, çocuklarımızı laik düzende yetiştirmek için olacak. O yüzden Cumhuriyetimizi kuran, 23 Nisan'ı bizlere armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, onların açtığı yolda gösterdikleri hedefe durmadan yürümeye ant içiyoruz."

MİNİK SPORCULAR VOLEYBOL ŞENLİĞİNDE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrumspor bünyesinde yer alan voleybol altyapısındaki 150 minik sporcu voleybol şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, antrenörler, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik sporcular eğitmenler eşliğinde voleybol oynarken renkli görüntüler yaşandı. Bodrumspor heyeti, 150 minik sporcuya madalya takdim ederek tişört hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayan Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, Voleybol Şenliğinin bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirterek altyapıyı da geliştirerek Sultanlar Ligine çıkıp kalıcı olup Avrupa'da Türkiye 'yi temsil etmek istediklerini söyledi.

HERODOT KÜLTÜR MERKEZİNDE KUTLAMA PROGRAMI

Bakü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Herodot Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'ne bağlı resmi okullar ve Bodrum'a gelen Azerbaycan Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından organize edilen bir dizi etkinlikle devam etti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşen kutlama programında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okulların 23 Nisan temalı resim sergisi açıldı.

Azerbaycan Bakü Gençlik Merkezi öğrencileri, ulusal danslarını sergilerken Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Özel Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri de sahne aldı.

Program sonunda Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Azerbaycan Bakü Gençlik Merkezi öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Mandalinci teşekkür konuşmasını da Azerice yaparak tüm salonun beğenisini topladı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNU

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sihirli Gemi'yi çocuklara ücretsiz oynadı.