Bodrum FK, Adanaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.
Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maçı oynadı.
Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Samet Yalçın ve Musah Mohammed, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Ligde 48 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, Adanaspor karşısında iyi oyun ortaya koyup 3 puanı almak istediklerini söyledi.
Puanın çok önemli olduğu haftalara girdiklerini ifade eden Taşdemir, "Bütün takımlar için sıkıntılı bir süreç. Biz de kendi doğrularımızı ve artılarımızı sahaya yansıtacağız. Sonlar geldikçe başarılı olmak zorunda kalıyorsunuz. Adanaspor son iki haftada önemli bir 4 puan aldı. Bizim için zor bir maç olacak. İyi bir oyunla 3 puan alıp dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Bodrum FK'lı futbolcu Mustafa Erdilman ise "Ligin sonuna gelindi ve alt taraf ile üst taraf arasındaki puan farkı çok az. Play-offa kalmamıza kesin gözüyle bakılabilir ama alt taraf yakın ve konsantrasyonumuzu düşürmüyoruz. İnşallah Adana'dan galip döneriz. Kalan dört maçımıza da galip gelmek için çıkacağız." dedi.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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