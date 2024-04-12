Bodrum FK, Adanaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maçı oynadı.

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Samet Yalçın ve Musah Mohammed, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde 48 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, Adanaspor karşısında iyi oyun ortaya koyup 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Puanın çok önemli olduğu haftalara girdiklerini ifade eden Taşdemir, "Bütün takımlar için sıkıntılı bir süreç. Biz de kendi doğrularımızı ve artılarımızı sahaya yansıtacağız. Sonlar geldikçe başarılı olmak zorunda kalıyorsunuz. Adanaspor son iki haftada önemli bir 4 puan aldı. Bizim için zor bir maç olacak. İyi bir oyunla 3 puan alıp dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Bodrum FK'lı futbolcu Mustafa Erdilman ise "Ligin sonuna gelindi ve alt taraf ile üst taraf arasındaki puan farkı çok az. Play-offa kalmamıza kesin gözüyle bakılabilir ama alt taraf yakın ve konsantrasyonumuzu düşürmüyoruz. İnşallah Adana'dan galip döneriz. Kalan dört maçımıza da galip gelmek için çıkacağız." dedi.