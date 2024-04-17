Bodrum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Asfalt Serimi Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Asfalt Serimi Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi\'nde Asfalt Serimi Çalışmalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğundaki alanda çalışmalar devam ediyor.

17.04.2024 14:45  Güncelleme: 14:50
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bahçelievler Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'nde sürdürülen asfalt serimi çalışmasını yerinde takip etti.

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye çalışan belediye ekipleri, yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğu ve 10 metre genişliğindeki alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma tamamlandığında bölgeye yaklaşık 50 ton asfalt serilmiş olacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda olan her yerde çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla seyahat edeceği yol çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Asfalt Serimi Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Bahçelievler Mahallesi'nde Asfalt Serimi Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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