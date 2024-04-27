Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı

Türkiye\'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı

Bodrum'da düzenlenen Rally Bodrum, start seremonisiyle başladı. Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan ralli, 2 gün boyunca devam edecek.

27.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:39
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Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi. Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum'da 2 gün boyunca kıyasıya yarışacak olan sporcuların mücadelesi Pazar günü Be Premium Bodrum'da sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ödüllü tek rallisi Rally Bodrum başladı - Son Dakika
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