Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın Son Yolculuğu

Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan\'ın Son Yolculuğu

TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan, kanser hastalığına yenik düşerek Bodrum'da toprağa verildi. Günhan'ın cenaze törenine ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14.04.2024 16:25
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Türk halk müziğinin sevilen sesi, TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan(82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da yaşayan bir dönemin ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı 82 yaşındaki Şakir Öner Günhan, 2020 yılında kansere yakalandı. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi. 4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Öner Günhan, 5 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Günhan, dün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan için bugün öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şakir Öner Günhan, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende basın mensuplarına açıklama yapan C-Majör İş'ten Sesler Korosu Kurucusu ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır; "Başımız sağ olsun, çok üzüntülüyüm. 25 yıllık bir dostluğumuz vardı. Birçok sanatçı dostum var ama Şakir abiyle aramda enteresan bir ilişki vardı. Çok sohbet ettik, beraber müzik yaptık. 5 yıl önce bu hastalığa yakalandığını duyduğumda iyi bir tedavi gördü ancak 5 yıl uzatabildiler. 3 yıldır bir yere çıkmıyordu deniz tutkusu ve devamlı teknede olması uzun yaşattı diye düşünüyorum. İnanılmaz sevecen, sempatik bir dostumuzdu. En son imza günümde bir araya gelmiştik. Orada da 3 yıldır hiçbir yere çıkmıyorum senin için geldim demişti. Çok duygulanmıştım o günden sonra telefonla görüşme şansımız olmuştu. 3 hafta önce hastaneye alındığını duydum ama bir türlü görüşememiştik. Şehir dışındaydım geldiğimde uğramak istediğimde yoğun bakımdaydı. Dün sabah ölüm haberini aldık, Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Değerli bir ses sanatçısıydı sesi hala çok güzeldi. Gönlü çok güzeldi bu hastalık olmasa 100 yaşına kadar yaşardı. Üzüntülüyüz, mekanı cennet olsun diyorum" dedi.

Sanatçı Bora Gencer ise duygu ve düşüncelerini dile getirerek "Şakir ağabey, benim gençliğimin çok sevilen isimlerinden. Hep onu güler yüzüyle hatırlayacağız. Çok değerli bir şahsiyetti. Aşırı bir samimiyetim yakınlığım olmadı ama hep uzaktan çok seversiniz bir insanı ve benim için öyle bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu dünyadan yavaş yavaş gidiyoruz hiçbirimiz kalıcı değiliz. Şakir ağabeyin hastalığından haberim olmadı olsaydı ilgilenmek isterdim" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine Günhan'ın ailesinin yanı sıra yakınları, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, sanatçı dostları, TRT'nin eski yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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