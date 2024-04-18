Salon: Bodrum
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Murat Genç, Abdullah İlik
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Sevgi Tonguç 12, Miray Balotu 10, Aslı Çil, Mısra Albayrak 7, Cansu Yetiş, Simge Tokmak, Collier 37, Aylin Darınç, Özge Bilgin, İrem Aleyna Akat 2, Kardelen Gezgin 2
Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Senay Zeybek 12, Meryem Gültekin 9, Eylül Minez 10, Kübra Dicle, Gülşah Çelebi 6, Dilara Lafatan, Melisa Korkmaz 7, Gizem Kazali, Senanur Demir, Hande Çelebi, Aliyah Mazyck 27, Şeval Ercan
1. Periyot: 21-19
Devre: 38-41
3. Periyot: 54-54
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin ilk maçında, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 71-70 mağlup eden Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, eşleşmede 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cumartesi yine Bodrum'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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