Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

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Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Bodrum Ticaret Odası'nda gerçekleşti.

Bodrum Ticaret Odası'nda, Muhtarlar Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Olağanüstü Genel Kurulda oylamaya sunulan tek aday Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz dernek başkanlığına seçildi. 2010 yılından beri Muhtarlar Birliği Başkanlığı yapmakta olduğunu belirten Ahmet Cemil Gündüz, "Yine teveccüh göstererek bu dönemde de beni başkan seçtiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sizin her konuda destekçiniz olacağım ve yardım edeceğim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Olağanüstü Genel Kurulun hayırlı uğurlu olmasını dilerken tekrar Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı olarak seçilen Ahmet Cemil Gündüz'ü de tebrik etti. Ahmet başkanın, geçmiş dönemde 56 mahalle muhtarı ile belediyenin de öncülüğünde mahalle yaşayanlarının isteklerini en hızlı şekilde yerine getirmek üzere yaptığı çalışmalara dün olduğu gibi bugün de devam edeceğini söyleyen Başkan Tamer Mandalici, "Yine aynı azim ve kararlılıkla mahallelerde hizmetlerimize devam edeceğiz. Belediye olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz öncülüğünde sizlere verdiğimiz destek ve katkıları artırarak devam ettireceğiz. Sizler, vatandaşımızın öncelikli bire bir diyalog kanalısınız. O yüzden sizlerden gelen talep, istek ve şikayetleri; bütün tavsiyeleri, önerileri çok önemsiyor ve çözmek için canla başla çalışıyor olacağız. Bu konuda hem bana hem belediye başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz. Muhtarlık binası olmayan mahallelerimizde bir an önce muhtarlık ve araç, gereç, ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi ve halka en hızlı ve etkin şekilde hizmet verilmesini sağlayacağız. Olağanüstü genel kurulunuzu kutluyor, olağanüstü genel kurulda yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Ahmet Cemil Gündüz muhtarımı tebrik ediyorum" dedi.

Yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Olağanüstü Genel Kurulun ardından Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Belediye ve muhtarlar arasındaki koordinasyon ve çalışma dinamikleri hakkında konuşulan toplantıda Başkan Tamer Mandalinci, görüşmelerde muhtarlara öncelik tanınacağını belirtti. Alt yapı, su, kafeler, işgaliyeler, hanutçuluk, çocuk parkları, otopark sorunları, çevre temizliği, pazar yerleri, halk plajları gibi konularda muhtarların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Tamer Mandalinci, meclis üyelerinin bu konuda muhtarlara destek olacağını belirtti.

"Temizlik seferberliği başlatacağız"

Başkan Tamer Mandalinci, Muhtarlar Birliği Toplantısında muhtarlara temizlik seferberliği yapacaklarını ifade ederek "Bodrum'a gelenlerin temiz bir çevre görmesi benim en büyük arzum. Belediye olarak bu konuda çalışıyoruz. 'Mıntıka ekipleri çalışıyor, çöpler zamanında alınıyor, çöp konteynerlerimiz tertemiz' demesi benim en büyük kriterim. Temizlik konusunda başarısız olma lüksümüz yok. Birim müdürlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimizin içinde bulunduğu bir ekiple beraber bir temizlik seferberliği başlatacağız. Eğer kurabilirsek 250-300 kişilik bir timi 11 bölgeye dağıttığımızda bir temizlik seferberliği başlatacağız. Bu noktada da siz değerli muhtarlarımızdan da kendi mahallelerinizde destek bekleyeceğiz. Bu seferberliği başlatıp belirli periyodlarla bölgemize güzel bir hizmet yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Genel kurula Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, mahalle muhtarları, ile basın mensupları katıldı. - MUĞLA