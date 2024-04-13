Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan Vefat Etti

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Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun seneler hizmet vermiştir.

1942 yılında Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde dünyaya gelen usta sanatçı, memur bir babanın evladı olarak ilkokul ve Ortaokul tahsilini Anadolu'nun pek çok yerinde tamamlamak zorunda kalmıştır.

Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü ile birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun olmuştur.

Günhan, 1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT'ye girmiştir. TRT'de 1973 senesinden itibaren prodüktör olarak çalışmıştır. Daha sonra Yörelerimiz Türkiye, Ankara Rüzgarı ve Türkülerin Hikayesi başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yapmıştır.

Türk Müzik dünyasının yakından tanıdığı ve TRT'de sanatçı olarak görev yapan Nursaç Öner Günhan ile evliydi.

1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi. 4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, 5 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti.