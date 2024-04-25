Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bisiklet Turu\'nda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi

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59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Didim-Söke- Kuşadası beşinci etabının bitiş noktası olan Kuşadası Marina Bölgesi'nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun Bodrum-Didim-Söke-Kuşadası beşinci etabının bitiş noktası olan Kuşadası İlçesi Marina Bölgesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı egitim aracı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı emniyet kemeri similasyon aracı, Trafik Jandarma Timi, Motorlu Trafik Jandarma Timi, Trafik Dedektifi Egitim Kursu almış personel ve Türkiye Bisikletliler Derneği yetkililerinin katılımıyla jandarma standına gelen toplam 185 öğrenci, 1 öğretmen ve 645 vatandaş çeşitli konularda bilgilendirildi. Genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, çocukların uyması gereken kurallar ve güvenli bisiklet binme konularında bilgilendirme bulunan jandarma ekipleri kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı. - AYDIN