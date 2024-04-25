Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 5. etabı Bodrum-Kuşadası başladı

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etabı olan 177 kilometrelik Bodrum- Kuşadası etabı, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 59.'su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan'da Antalya'dan start aldı. 28 Nisan'da İstanbul'da son bulacak yarışın dün Marmaris - Bodrum etabı yapıldı. Yarışı Dsm-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı sporcu Tobias Lund Arnesen kazandı. Tour of Türkiye'nin 5. etabı olan Bodrum - Kuşadası etabı da Bodrum'dan başladı. Yarış için son hazırlıklar tamamlandıktan sonra sporcular, start hattında yerlerini aldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start sonrası yarış başladı. Sporcular, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum'dan, Aydın'ın Kuşadası ilçesine doğru pedal çevirmeye başladı.

177 kilometrelik Bodrum - Kuşadası etabında 25 takımdan 162 bisikletçi yarışıyor. - MUĞLA