Bodrum\'da 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'nde coşkulu bir kutlama yapıldı. Kutlamada Azerbaycanlı öğrenciler de gösteriler sergiledi.

Eski otogardan Bodrum Kalesi'ne kortej yürüyüşü ile başlayan program, Kuzey Hendeği'ndeki kutlamalarla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile süren etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz yaptı. Daha sonra okullar arasında düzenlenen Atatürk ve Çocuk Sevgisi konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalarda Azerbaycan'dan gelen ekibin dans gösterisi ve Azerbaycanlı öğrencilerin okuduğu şiirler, söyledikleri şarkılar büyük beğeni topladıProgram, Çoksesli Çocuk Korosu'nun konseri, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu öğrencilerinin okudukları şiirler ile halkoyunları ve dans gösterileri ile devam etti. Gösteriler, yoğun alkış topladı.

Kutlamada Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, öğrencilerle birlikte Harmandalı oynadı.

Kutlama, Parla şarkısının hep birlikte söylenmesi ile sona erdi. - MUĞLA