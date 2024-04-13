Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum\'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı 'Star Legend' isimli kruvaziyer geldi. Gemide bulunan yolcular turistik ilçeyi gezmek için pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra alışveriş yaptı ve denize girdi. Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ayrıca, mega lüks motor yat 'Radiant' da Bodrum Limanı'na demirledi ve mavi tur için hazırlık yapıldı.

13.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğu ABD'li 218 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan yolcular alışveriş yaptı, bazıları da güneşli havayı değerlendirerek denize girdi.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant" da Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'na demirleyen yatta mavi tur için hazırlık yapıldığı gözlendi.

Kaynak: AA

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