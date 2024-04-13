Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Rodos Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğu ABD'li 218 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.
Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan yolcular alışveriş yaptı, bazıları da güneşli havayı değerlendirerek denize girdi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Öte yandan 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant" da Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'na demirleyen yatta mavi tur için hazırlık yapıldığı gözlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi - Son Dakika
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
İstanbul Esenyurt'ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL'lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları kayıt altına alınırken, vatandaşlar çevrede bulunan farklı ATM'lerin de farklı dönemlerde sahte para verdiğini söyledi.
Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmeleri araştıracak ve vergi kaçakçılığına karşı önlemler alacak. Bu iş yerlerine ceza uygulanacak ve vergi kaçıran kişiler tespit edilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?