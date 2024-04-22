Bodrum Belediyesi Turizm Sezonu Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde denetim ve uygulamalarını sıklaştırdı.

Bodrum'da zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan market ve süpermarketlere yönelik son kullanma tarihi, fiyat etiketi, işgaliye, çöp ve geri dönüşüm ile genel temizlik denetimi gerçekleştirdi. Üç gün süren denetimlerde 203 market ve süpermarket denetlenirken 15 işletmeye son kullanma tarihi, 4 işletmeye fiyat etiketi, 2 işletmeye işgaliye, 8 işletmeye ise genel temizlik konularından ilgili kanun maddesince işlem yapıldı. Bir işletmenin ise ruhsatının olmadığı tespit edilerek ilgili kanun maddesi uygulandı. Ekipler cezai işlemin dışında çok sayıda işletmeye de ikaz ve tespit tutanağı düzenleyerek görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.

Ekipler, Bodrum halkının ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin sağlığı için denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

YAYA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta ekipleri ise ilçede yaya güvenliğine yönelik çalışmalarını artırdı. Ekipler, yaz sezonu hazırlıklarının hızlandığı Bodrum'da yaşanan yaya yoğunluğu sebebiyle belirli bölgelerde, motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, bölge esnaflarına da konuyla ilgili bilgilendirme yapıyor.

Yaya güvenliğinin önemine dikkati çeken ekipler, sezon öncesi uyarıcı tabelaları yenilerken yarımadanın farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştiriyor. Uygulamalarda motosiklet ve scooter gibi araçların trafiğe kapalı alanlara girişini önlerken yaya trafiğini tehlikeye sokabilecek sürücüleri de ikaz ediyor.