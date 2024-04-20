Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği bot, batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısı yapmıştı. Göçmenler, fırtına uyarısına rağmen yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Göçmenlerin bindiği lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.
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