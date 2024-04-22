Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak aralarında çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ilçe açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalıştıkları belirlenen 3 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik tarafından bota alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.