Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi - Son Dakika
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Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi

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Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye\'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi
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Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı. Erzurum Palandöken -2,8 ile Türkiye'nin en soğuk yeri olurken, Mersin Silifke Taşucu 22,1 ile en sıcak yer oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu. 

Palandöken'in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu.  Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

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Kaynak: İHA
TürkiyeErzurumTaşucuMersinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi - Son Dakika
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