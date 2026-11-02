Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye\'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi

Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı. Erzurum Palandöken -2,8 ile Türkiye'nin en soğuk yeri olurken, Mersin Silifke Taşucu 22,1 ile en sıcak yer oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu.
Palandöken'in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu. Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.
Kaynak: İHA
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