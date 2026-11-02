Erzurum Palandöken -2,8 dereceyle Türkiye\'nin en soğuk yeri olarak kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu.

Palandöken'in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu. Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.