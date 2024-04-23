Bodrumspor'da 23 Nisan Voleybol Şenliği - Son Dakika
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Spor

Bodrumspor'da 23 Nisan Voleybol Şenliği

Bodrumspor\'da 23 Nisan Voleybol Şenliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrumspor bünyesinde yer alan voleybol alt yapısındaki 150 minik sporcu voleybol şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

23.04.2024 18:39  Güncelleme: 18:42
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrumspor bünyesinde yer alan voleybol alt yapısındaki 150 minik sporcu voleybol şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bodrumspor voleybol branşının alt yapısında yetişen 150 minik sporcu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında voleybol şenliğinde bir araya geldi. Minik sporcular eğitmenler eşliğinde voleybol oynarken o anlarda renkli görüntüler yaşandı. Bodrumspor heyeti 150 minik sporcuya madalya takdim ederek, tişört hediye etti.

Çocukların eğlenmesi için bu şenliği düzenliyoruz

Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, "Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum. Voleybol Şenliğinin bu yıl 2'incini düzenliyoruz. Çocuklarımızın 23 Nisanda biraz olsun eğlenmeleri ve aktivitede bulunmaları için bu şenliği düzenliyoruz. Minik sporcularımıza madalya ve tişört takdim ettik. Belediye ile koordineli düzenliyoruz burada voleybola ilgiliyi arttırmayı amaçlıyoruz. Katılımlarından dolayı kızlarımıza ve velilerimize teşekkür ederim. Bodrumspor'da şuan 14'üncü yılım ve çiçeği burnunda başkanım ve bu ilk etkinliğim. Voleybolda ilk senemizde mükemmel bir başarı yakaladık. Kadınlar voleybol 1'inci liginde ilk senemizde Play-Off oynadık, olmadı ama tabi ki de pes etmiyoruz. Bizim mottomuz her zaman asla vazgeçme ve biz mücadeleye devam ediyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basarak altyapımızı da geliştirerek Sultanlar Ligine çıkıp kalıcı olup Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Velilerimiz hocalarımızdan ve imkanlarımızdan çok memnunlar. İmkanlarımızı daha da geliştireceğiz, sporcularımıza ve velilerimize daha güzel şartlar sunacağız. Bodrum bu iş için çok müsait ve sporun birçok branşında varız" dedi.

Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonunda yapılan organizasyona Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Kılıç, Mehmet Dağoğlu, Murat Önder, Ogün Yıldız, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Rıza Karakaya, Kanat Özsert, Bodrumspor Voleybol Antrenörü Adnan Kıstak ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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