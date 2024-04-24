Tobias Andresen, Türkiye Bisiklet Turu'nda etap galibiyeti aldı - Son Dakika
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Spor

Tobias Andresen, Türkiye Bisiklet Turu'nda etap galibiyeti aldı

Tobias Andresen, Türkiye Bisiklet Turu\'nda etap galibiyeti aldı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabını kazanan Tobias Andresen, DSM-Firmenich-PostNL takımı adına ilk profesyonel galibiyetini aldığını söyledi. Andresen, yarışın ardından yaptığı açıklamada, Giro d'Italia hazırlıkları için Türkiye'ye geldiklerini ve burada kendilerini kanıtlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmekten de mutluluk duyduğunu ifade etti.

24.04.2024 19:15
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 137,9 kilometrelik Marmaris- Bodrum etabını kazanan Tobias Andresen, "DSM-Firmenich-PostNL takımı adına ilk profesyonel galibiyetimi aldığım için gerçekten mutluyum" dedi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 137,9 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını DSM Firmeneich takımından Tobias Andresen 3 saat 29 dakika 42 saniye ile kazandı. Yarışların ardından Tobias Andresen açıklamalarda bulundu. Andresen, "DSM-Firmenich-PostNL takımı adına ilk profesyonel galibiyetimi aldığım için gerçekten mutluyum. Ayrıca Giro d'Italia hazırlıklarımızı tamamlamak ve öne geçme antrenmanı yapmak için de buraya geldik. Hollanda'da bir sprint antrenman kampımız vardı. Fabio ve ben birlikte çok çalıştık. Gerçekten Giro'ya uçmak için video analizimiz var ama açıkçası burada kendimizi kanıtlamak istedik. Fabio ilk galibiyetinden sonra çok mutluydu. İnanılmaz hızını gösterdi. Burada bazı galibiyetler almak istedik ve bu, Giro'ya giden sürecin bir parçası. Sprintlerde önceliğimiz her zaman Fabio'dur ve ben onun son önde gelen adamıyım. Henüz 21 yaşındayım, bu benim için büyük bir iş ama böyle günlerde bana genellikle önde kalmam söylenir. Yani eğer Fabio başaramazsa şansımı deneyebilirim. Ama eğer aşılırsa öncelik kendisinde kalacak. Rüzgar bugün ya da sadece son inişte bizi pek etkilemedi ama ben risk almamak için direkt gittim" dedi.

"Belçika ya da Hollanda'da yarışmaktan daha güzel"

20 kilometrede iki bisiklet değişikliği yaptığını da söyleyen Andresen, "Bitime 10 km kala pelotona yeni döndüm, bu yüzden kaçışı yakalamaya ne kadar yaklaştığımızın farkında değildim. Onları bu kadar geç yakalamamız biraz sürpriz oldu ama şans eseri Astana orada bir sürü yardımcıyla birlikte oradaydı. Bazen diğer takımların aradaki farkı kapatması konusunda da kumar oynamanız gerekir. Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Gerçekten hoş ve sıcak. Güzel bir ülke keşfediyorum, şu anda Belçika ya da Hollanda'da yarışmaktan daha güzel. Her gün sahilde kalıyoruz. Bugün yollar biraz zorluydu ama aynı zamanda yarışı daha güzel hale getirdi. TUR aslında yapılması çok güzel bir yarış. Tüm bir günlük yarışlardan sonra, tekrar en iyi şeklinize dönmek için bu tür bir haftalık bir yarışa ihtiyacınız var. Bu etap yarışı zihniyetine geri dönmek güzel. Her gün zor olduğundan iyi bir şekil verir. Dört gün içinde dördüncü yarış lideri olmam da bunun zorlu bir yarış olduğunu gösteriyor. Çok açık. Her gün aynı sürücünün turkuaz formayı giymemesi ve aynı takımın çekiş yapmaması gerçekten güzel, bu yarış için iyi bir şey" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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