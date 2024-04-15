Muğla'da Almanyalı öğrenciler gençlik değişimi projesiyle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti - Son Dakika
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Muğla'da Almanyalı öğrenciler gençlik değişimi projesiyle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti

Muğla\'da Almanyalı öğrenciler gençlik değişimi projesiyle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği içinde gerçekleştirilen gençlik değişimi projesi kapsamında Almanyalı öğrenciler, Muğla'nın ilçelerindeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri keşfetti. Programda milli, manevi ve kültürel değerler de anlatıldı ve bir hafta boyunca Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan ve Menteşe'deki tarihi antik kentler ve doğal güzellikler ziyaret edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, projenin Türkiye ve Almanya arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

15.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği içinde gerçekleştirilen gençlik değişimi projesi ile Almanyalı öğrenciler Muğla'nın ilçelerinde tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Program çerçevesinde milli manevi ve kültürel değerlerin de anlatıldığı proje bir hafta boyunca sürdü. Bir haftalık programda Fethiye, ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan ve Menteşe de tarihi antik kentler ve doğal güzellikler ziyaret edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş "Ülkemize gelen katılımcılarımızla birlikte bir hafta boyunca gençlik çalışanlarımız ve gönüllü gençlerimizle birlikte program gerçekleştirdik. Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilecek Gençlik Değişimi Projesi, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. Bu proje ile gençleri sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Emeği geçen koordinatörlerimize gençlik çalışanlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederim " dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Almanyalı öğrenciler gençlik değişimi projesiyle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti - Son Dakika

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