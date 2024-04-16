Bodrum'da 18'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da 18'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Bodrum\'da 18\'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan 25 düzensiz göçmen ve 18 çocuk Sahil Güvenlik botlarına alındı. Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı da bulunuyordu ve gözaltına alındı. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

16.04.2024 15:10
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalanırken, aralarında Türk vatandaşı olduğu tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen ile beraberindeki 18 çocuk yakalanarak, Sahil Güvenlik botlarına alındı. Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı olduğu da tespit edilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili ise adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 18'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika

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