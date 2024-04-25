Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nda Söke\'de Bisikletçiler Coşkuyla Karşılandı

Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum- Kuşadası arasında gerçekleşen 5. etabında güzergah üzerinde sprint noktası olan Söke'de bisikletçiler coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için günler öncesinde yapılan planlamalar kapsamında bölge trafik, ilçe emniyeti ve jandarma ekipleri tarafından tüm kavşaklar başta olmak üzere güzergah üzerindeki ara yollarda büyük önlemler alındı.

Önceki yıllarda Bodrum üzerinden Söke'ye gelen bisikletçiler; Söke-Milas Karayolu üzerinden seyrediyordu. Bu yıl ilk kez eski Didim yolu olarak bilinen, güzergah üzerinde Milet ve Priene gibi antik kentler ile doğa harikası Büyük Menderes Dalyanı'nın bulunduğu yol tercih edildi. Bisikletçiler Söke Ovası'nın adeta göbeğinde bulunan yolda turlarını sürdürdü.

Turun Söke etabında yol üzerinde kavşak noktalarda vatandaşlar karşılama için hazır bekledi. Yine en güzel görüntünün oluştuğu yer Bölge trafik istasyonu önü Söke OSB kavşağı oldu. Kavşakta geçiş öncesinde kapatılan karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler, turun tamamlanmasını sabırla bekledi. - AYDIN