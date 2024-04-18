Bodrum Belediyesi Atalık Yerli Tohum Fidelerini Üreticilere Hibe Etti

Yerel

Bodrum Belediyesi tarafından atalık yerli tohumlardan üretilen fideler üreticilere hibe edildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Yerel Tohum Merkezi ve Üretim Serası'nda atalık yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtımı yapıldı. Yerli atalık tohumları geleceğe taşımak üzere yapılan fide dağıtım etkinliğinde 140 binin üzerinde fide üreticiyle buluştu.

Dağıtım etkinliğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, ilgili birim müdürleri, üreticiler, basın mensupları katıldı.

Başkan Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz öncülüğünde Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"KARAOVA BÖLGEMİZİ ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"

"Çiftçimizden, üreticimizden bir seferberlikle belediyemize bağışlamış olduğunuz ata tohumlarına sahip çıkarak burada bu kampüsü kurup, bu kampüsü büyüttük. Karaova Yörük Türkmen çadırında her dönem eğitim verdiğimiz Türkiye'nin dört bir tarafından tarım için Bodrum'a gelen öğrencilerimize ve hemşehrilerimize verdiğimiz eğitimle taçlandırdık. ve o eğitimlerin akabinde sizlerden almış olduğumuz ata tohumuna sahip çıktık, geliştirdik, ARGE Merkezi'ni kurduk. ve bu merkezde geliştirdiğimiz tohumları işte bugün burada yaklaşık 145 bin tohumu sizlere ücretsiz olarak dağıtmanın sevinci, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Karaova bölgemizi özellikle önemsiyoruz. Karaova bölgemizi hem gastronomisi ile hem üretimiyle hem de ürettiğini turizmle yani tüketiciyle buluşturma açısında en önemli nokta olarak belirledik. Önümüzdeki 5 yılda üretimle, gastronomiyle, sürdürülebilir bir turizm anlamında Karaova bölgemizi ön planda tutacağız."

Atalık tohumlardan üretilen fidelerle 1,5 milyonluk tasarruf edildi.