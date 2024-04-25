Yerel

Arapça soruya çeviri isteyen Erbaş\'ın bir de Fransızcasını dinleyin

Cuma namazında Atatürk\'e hakaret eden şahısla ilgili karar verildi

Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bisikletçiler Didim'de karşılandı

AYDIN - 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etabı olan 177 kilometrelik Bodrum- Kuşadası etabı, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlarken, Didim güzergahından geçen bisikletçiler ilçede coşkuyla karşılandı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Didim Belediyesi kavşağında Didim ilçe protokolü ve bisikletseverler tarafından karşılandı. Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nden Aydın sınırlarına giren bisikletçiler, Akbük, Fevzi Paşa ve Denizköy mahallelerini pedal çevirerek geçti. Didim merkezden geçen bisikletçileri, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kurum amirleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve Didim'deki bisikletseverler ve öğrenciler izledi.

Cumhuriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinden Kuşadası'na giden bisikletçiler için Didim Jandarma Komutanlığı ve Didim Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bisikletçiler, alkışlar eşliğinde Didim'den uğurlandı. Yarışmacılar, etap kapsamında Söke ve ardından Kuşadası'na pedal çevirdi.