Bodrum Belediyesi Esnaf Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Esnaf Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bodrum Belediyesi Esnaf Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bodrum Belediye Meclisi'nin kararıyla kurulan Esnaf Komisyonu, Bodrum Belediyesi merkez binada ilk toplantısını yaptı. Komisyon, Bodrum'da faaliyet gösteren ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulunan kişilere ait sorunları tespit edip çözüm önerileri üretecek.

26.04.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Bodrum Belediye Meclisi'nin 07.04.2024 tarih ve 2024/47 sayılı kararı ile kurulan "Esnaf Komisyonu", Bodrum Belediyesi merkez binada ilk toplantısını yaptı.

Komisyon Toplantısına Komisyon Başkanı Deniz Koca ile komisyon üyeleri, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel ve mali hizmetler personeli katıldı. Komisyon, Bodrum Belediyesi yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulunan her türlü gerçek veya tüzel kişiliğe ait sorunun tespit edilip çözüm önerilerinin üretilmesi için çalışacak. Belediye bünyesinde kurulan diğer komisyonlarla iş birliği ve eş güdüm içinde çalışacak olan komisyon, faaliyet konuları ile ilgili Bodrum'da kurulmuş olan oda, dernek, vakıf, kooperatif ve kamu tüzel kişilikleri ile gerekli görüşmelerin yapılması amaçlıyor.

Esnaf sorunlarının çözümü ve iş birliği imkanlarının aranması için de faaliyet gösterecek olan komisyon, bu kapsamda Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf Sanayici İş Adamları Derneği, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Deniz Ticaret Odası, Müstakil İş Adamları Derneği, TÜRSAB ve diğer kamu tüzel kişilikleri ile de toplantılar yapacak.

Komisyonun kurulmasıyla birlikte, Bodrum'da iş dünyası ve esnafın sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülmesi ve iş birliklerinin güçlendirilerek devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Esnaf Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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