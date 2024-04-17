Bodrum'da Mazgal Temizliği Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Mazgal Temizliği Yapılıyor

Bodrum\'da Mazgal Temizliği Yapılıyor

Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği yaparak bölgeyi turizm sezonuna hazırlıyor.

17.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği yapıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve MUSKİ Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı 1. Bölge Şube Müdürlüğü kanalizasyon ekipleri, tıkanıklığın yoğun olduğu Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği yaparak bölgeyi turizm sezonuna hazırlıyor.

Çarşı Mahallesi'nde izmarit, atık, kağıt, yaprak ve yabancı maddelerden kaynaklı yaşanan tıkanıklık, dün gece saatlerinde yapılan çalışmayla giderildi. Arazöz, vakumlu süpürge, kanal açma aracı, 4 personelle birlikte kanal, atıklardan tamamen temizlendi. Çalışmalar kapsamında, 3 mazgalda tıkanıklık tespit edilirken 98 mazgalın temizliği tamamlandı. Çarşı Mahallesi'nde kalan mazgalların temizlik çalışmaları, bugün de devam edecek.

TEMİZ BİR KENT İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Temiz bir kentte yaşamak için kent yaşayanlarının da bilinçli ve duyarlı olmasının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız ve esnafımız ile iş birliği yaparak daha temiz daha yaşanabilir bir kent yaratabiliriz. Yapılan temizlik çalışmalarının daha etkin ve kalıcı olması için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Hem MUSKİ hem de Bodrum Belediyesi ekiplerimiz mazgal temizlik çalışmasını yıl boyunca devam ettirecek. Fakat vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Çöplerimizi yerlere, mazgal içlerine atmazsak daha güzel bir Bodrum'la karşılaşacağımıza emin olabilirsiniz. Böylece bizler de temizlik hizmetini etkili bir şekilde sizlere rahatlıkla ulaştırabileceğiz."

Kaynak: ANKA

Bodrum, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Mazgal Temizliği Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:04:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Mazgal Temizliği Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement