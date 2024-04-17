Bodrum\'da Mazgal Temizliği Yapılıyor

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Bodrum Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği yapıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve MUSKİ Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı 1. Bölge Şube Müdürlüğü kanalizasyon ekipleri, tıkanıklığın yoğun olduğu Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği yaparak bölgeyi turizm sezonuna hazırlıyor.

Çarşı Mahallesi'nde izmarit, atık, kağıt, yaprak ve yabancı maddelerden kaynaklı yaşanan tıkanıklık, dün gece saatlerinde yapılan çalışmayla giderildi. Arazöz, vakumlu süpürge, kanal açma aracı, 4 personelle birlikte kanal, atıklardan tamamen temizlendi. Çalışmalar kapsamında, 3 mazgalda tıkanıklık tespit edilirken 98 mazgalın temizliği tamamlandı. Çarşı Mahallesi'nde kalan mazgalların temizlik çalışmaları, bugün de devam edecek.

TEMİZ BİR KENT İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Temiz bir kentte yaşamak için kent yaşayanlarının da bilinçli ve duyarlı olmasının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız ve esnafımız ile iş birliği yaparak daha temiz daha yaşanabilir bir kent yaratabiliriz. Yapılan temizlik çalışmalarının daha etkin ve kalıcı olması için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Hem MUSKİ hem de Bodrum Belediyesi ekiplerimiz mazgal temizlik çalışmasını yıl boyunca devam ettirecek. Fakat vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Çöplerimizi yerlere, mazgal içlerine atmazsak daha güzel bir Bodrum'la karşılaşacağımıza emin olabilirsiniz. Böylece bizler de temizlik hizmetini etkili bir şekilde sizlere rahatlıkla ulaştırabileceğiz."