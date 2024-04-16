Bodrum Belediyesi Bayram Tatilinde Yoğun Çalıştı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Bayram Tatilinde Yoğun Çalıştı

Bodrum Belediyesi Bayram Tatilinde Yoğun Çalıştı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun bir şekilde çalışarak 36 bin ton evsel atık topladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kentteki turizm hareketliliğinin esnafı ve belediyeyi mutlu ettiğini belirtti.

16.04.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum'da yoğunluk yaşandı. Bayram süresince 24 saat hizmet esasıyla çalışan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçen aylara göre iki kat atık topladı.

350'nin üzerinde personel ve 131 araç ile hizmet veren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahçe atığı ve evsel atık toplama, mıntıka çalışması, süpürme ve yıkama işlemlerini bayram tatili süresince sürdürdü. Bayram öncesi 10 günde 20 bin ton atık toplayan ekipler, bayram tatili süresince artan nüfusa bağlı olarak 36 bin ton evsel atık topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen misafirlerin turizm hareketliliğinde etkili olduğunu söyledi. Bu hareketlilikten esnafın da kendilerinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Mandalinci, çevre temizliğinin önemine de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı tatilinin dokuz günlük süreyi kapsamasından ve kentimizin yoğun talep görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bayram süresince kent hareketliliğimiz artarken esnafımızın da yüzü güldü. Temizlik, bakım, onarım, güvenlik çalışmalarında yer alan belediye çalışanlarımız da gece gündüz demeden halkımıza hizmetlerini sürdürdü. Vatandaşların sağlığını doğrudan etkileyen temizlik çalışmalarında ise kentimizde 363 personelle 7/24 esasıyla hizmet veriyoruz. Bayram süresince emeklerini esirgemeyen tüm saha personelimize teşekkür ediyorum. Saha personelimizin sayısını artırmayı ve temizlik hizmetini daha da kaliteli sunmayı hedefliyoruz. Kentteki yaşam kalitesini artırmak, düzenli ve temiz bir çevre yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Bayram Tatilinde Yoğun Çalıştı - Son Dakika

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