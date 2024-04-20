Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi

Muğla Ortaca\'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü. Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

20.04.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.

Yerbelen Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Ortaca İtfaiye grup Amirliği ekipleri bir evin çatısının zarar gördüğü ihbarı üzerine belirtilen bölgeye gitti.

Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi.

Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Ortaca, Bodrum, Muğla, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
13:35 Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
14:53 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Belediyemiz borçsuz Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: Belediyemiz borçsuz
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
11:19 Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmış Avukatı gönderilmesine izin vermedi Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmış! Avukatı gönderilmesine izin vermedi
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
10:29 ’Berzeg sendromu’ mahalleyi boşalttı Ünlü ekonomistten 309 gündür haber yok 'Berzeg sendromu' mahalleyi boşalttı! Ünlü ekonomistten 309 gündür haber yok
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 15:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement