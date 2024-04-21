Bülent Ersoy Bodrum\'da tatilde

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Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı olarak adlandırılan Bülent Ersoy, yoğun geçen konser turnesinden fırsat bularak Bodrum'a tatile geldi.

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum Meclis Üyesi Candan Topdemir'i restaurantını ziyaret ederek yakın dostu Topdemir'i yeni görevinden ötürü tebrik etti. Bülent Ersoy, aynı anda mekanda yemekte olan Bodrum'un yeni seçilen Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci ile sürpriz bir karşılaşma yaşadı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Ersoy, Tamer Mandalinci'yi de yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA